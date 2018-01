Obras do Metrô dificultam acesso à Virada Cultural em SP

Os participantes da quinta edição da Virada Cultural de São Paulo devem enfrentar dificuldades no deslocamento pela linha 3 vermelha do Metrô da capital paulista, entre o Centro e a Barra Funda. As obras de construção da linha 4 Amarela levaram ao fechamento da estação República, entre este sábado e domingo. Segundo apurou a reportagem, o trajeto de integração entre as estações Anhangabaú e Santa Cecília, realizado gratuitamente por 60 ônibus, está atrasando a viagem em mais de 20 minutos, isto durante a tarde de hoje, antes das apresentações da Virada Cultural, que têm início às 18 horas.

Metrô Anhangabaú lotado para transferência de ônibus até Santa Cecília nesta tarde Paulo Pinto/AE

O gerente de construção da linha 4 Amarela, Luís Bastos Lemos, disse que o cronograma para a transposição de 56 metros do "Megatatuzão" sobre a linha 3 do Metrô não pôde ser antecipado em uma semana, como chegou a ser cogitado em razão do evento, e que o adiamento poderia ferir o contrato de utilização do equipamento e atrasar a entrega das obras. Segundo ele, 120 funcionários em três turnos estão trabalhando no local.

Lemos disse que inspecionou a obra no início da tarde deste sábado e que já havia sido ultrapassado quase metade do trajeto, o que poderia antecipar a normalização dos trens para o início da tarde de domingo, ao invés da meia-noite, como previsto. "Com o andamento positivo, certamente será antecipado o restabelecimento da estação República", disse. Ele acrescentou que o bloqueio foi realizado como medida de segurança, já que a máquina tem 1,8 mil toneladas e 12,5 metros de comprimento.

Após a transposição do "Megatatuzão" sobre a estação República, o equipamento segue escavando em direção à Luz, onde deve chegar entre julho e agosto. A previsão de Lemos é de que a linha 4 passe a operar comercialmente entre as estações Butantã, Faria Lima e Paulista, em fevereiro de 2010; chegando à República e Luz em abril do mesmo ano. Já a estação Pinheiros deve ser liberada em julho também de 2010.

Segundo a assessoria de imprensa do Metrô, durante a madrugada serão disponibilizados 11 trens na linha vermelha, com intervalo médio de seis minutos para atender ao público da Virada Cultural. As equipes de agentes das estações Anhangabaú e Santa Cecília também foram triplicadas para orientar os passageiros no deslocamento aos ônibus. Além disso, 150 seguranças farão ronda durante a madrugada nas estações próximas dos eventos.

Das 18 horas deste sábado até as 18 horas do domingo cerca de 800 atrações irão ocupar o Centro de São Paulo em 150 locais diferentes.