Obras do metrô alteram circulação na avenida Washington Luís por 2 horas

Por causa das obras de construção da Linha 17-Ouro, em monotrilho, o Metrô de São Paulo vai fazer uma restrição à circulação de veículos por uma das faixas do lado direito da av. Washington Luís, no sentido centro-bairro, entre as ruas Rafael Iório e Vieira de Morais, a partir da 0h desta quarta-feira, 1º, por um período de cerca de duas horas.

Está previsto também o bloqueio total da Rua Vieira de Morais, entre a Rua Jesuíno Maciel e a Avenida Washington Luís. Segundo a empresa, essas intervenções servem para que o Consórcio Monotrilho Integração, responsável pelas obras, faça a retirada de treliça sobre a Rua Vieira de Morais.