Obras do Metrô afetam abastecimento para 400 mil no sábado

Cerca de 400 mil pessoas serão afetadas entre à 0h e 22 horas de sábado, 15, pelo corte no abastecimento de água na região de Moema, Saúde e Jabaquara, zona sul de São Paulo. A normalização do sistema deve ocorrer por volta das 7 horas de domingo, 16. Os moradores devem usar de forma racional a água dos reservatórios residenciais para que as torneiras não sequem antes do restabelecimento do sistema.

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o corte no fornecimento será necessário para fazer a interligação da Adutora Cadiriri-Jabaquara. No mês passado, a Companhia do Metropolitana já havia feito o mesmo serviço na Adutora Cadiriri-São Caetano. Ambas tiveram de ser assentadas em outro local para a execução das obras de prolongamento da Linha 2 (Verde), que atenderá 850 mil pessoas por dia.

Os bairros afetados serão: Parque da Independência, Vila Dom Pedro I, Vila Gumercindo, Vila Firmiano Pinto, Vila Nair, Vila Brasílio Machado, Jardim da Saúde, Bosque da Saúde, Ipiranga, Vila Simões, Sacomã, Jardim São Miguel, Vila São José, Jardim Imperador, Jardim Tropical, Vila Vergueiro, Vila Moraes, Água Funda, Vila Brasilina, Vila Das Mercês, Vila Elísio, Vila Santo Estéfano, Vila Cristina, Vila da Saúde, Jardim Santa Emília, Vila Livieiro, Parque Brístol, Vila Caraguatá, Jardim Clímax, Jardim Liar, Jardim Santa Tereza, Jardim São Savério, Jardim Botucatu, Jardim Maria Estela, Indianópolis, Jardim Novo Mundo, Mirandópolis, Vila Helena, Moema, Planalto Paulista, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Vila da Saúde, Saúde, Vila do Bosque, Parque Imperial, Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Iraci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição e Jabaquara.