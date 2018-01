Obras deixam trens de 4 linhas da CPTM com intervalos maiores

Trens de quatro linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circularão com intervalos maiores devido a obras nas vias neste final de semana, 21 e 22 de outubro. O intervalo médio de circulação entre trens pode chegar a 32 minutos, na linha 8-Diamante, entre as estações Barueri e Itapevi. A seguir há mais dados sobre as alterações em cada linha:

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Das 20h até o fim da operação comercial de sábado, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. Para prosseguir viagem, o usuário deverá utilizar a Linha 8-Diamante. Também haverá serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Santo Amaro e Socorro. O intervalo médio será de 25 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú. Já no domingo, das 8h às 20h, as intervenções estarão concentradas nos equipamentos de via permanente entre as estações Vila Olímpia e Berrini. O intervalo médio será de 20 minutos em toda a linha.

Linha 12-Safira (Brás-Calmon Viana)

Das 4h de sábado até meia-noite de domingo, por conta das obras de implantação da Linha 13-Jade, no trecho entre Engenheiro Goulart e Usp Leste, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha. No sábado, das 6h às 12h, serão disponibilizados ônibus de apoio para os usuários, percorrendo o trecho entre as estações Itaim Paulista e Tatuapé e entre Itaim Paulista e Guaianases

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

No domingo, das 4h à meia-noite, serão realizadas obras de modernização no sistema de rede aérea entre as estações Jaraguá e Vila Aurora. Das 7h às 19h, também haverá serviços nos equipamentos de via permanente no trecho. O intervalo médio dos trens será de 24 minutos entre as estações Luz e Francisco Morato.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato – Jundiaí)

Das 4h às 20h, no domingo, as intervenções serão no sistema de rede aérea entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. O intervalo médio será de 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Das 4h à meia-noite de domingo, os trabalhos serão executados no sistema de rede aérea entre as estações Barueri e Itapevi. Das 6h às 21h, também haverá obras de modernização das estações Jd. Belval e Jd. Silveira. O intervalo médio dos trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e, de 32 minutos, entre Barueri e Itapevi.

Linha 11-Coral (Luz – Guaianases – Estudantes)

No domingo, das 4h à meia-noite, serão realizados serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Guaianases e Antonio Gianetti Neto e no sistema de rede aérea entre Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. Por conta dessa programação, os trens vão circular alternadamente entre as estações Luz e Brás, com intervalos médios de 10 minutos, e de Luz a Estudantes, com intervalos de 25 minutos, sem a necessidade de transferência em Guaianases.