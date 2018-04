Obras de tratamento de esgoto no litoral de SP recebem US$ 200 milhões do Japão O governo de São Paulo assinou contrato com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) para implementar sistema de coleta e tratamento de esgoto no litoral de São Paulo. O financiamento é de US$ 200 milhões para o programa Onda Limpa. O objetivo é chegar ao final deste ano com 95% de todo o esgoto na Baixada Santista coletado.