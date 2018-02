Obras de trânsito e metrô inflam previsão de gastos

O grande mote do projeto paulistano é a construção do Centro de Convenções e Exposições de Pirituba, uma área de 5 milhões de m² já declarada de utilidade pública na zona norte. O projeto prevê a construção de uma torre de geração de energia sustentável, o reaproveitamento de cursos de água e do lago já existentes e um reduzido impacto ambiental - segundo a Prefeitura.

Um projeto residencial que depois seria entregue a programas sociais de moradia para baixa renda também está previsto na região, que contará com pavilhões de exposições, centros de convenções e empresarial e hotéis.

Segundo o prefeito Gilberto Kassab, o custo do investimento chegaria a R$ 5 bilhões, valor dividido em R$ 1,5 bilhão para o Estado, outro R$ 1,5 bilhão para o Município e outros R$ 2 bilhões captados da União ou da iniciativa privada. Mas isso já contando obras em curso, não realizadas especificamente para a exposição.

Inflar os números de investimentos é uma forma de neutralizar os principais concorrentes, em especial Dubai, no Emirados Árabes Unidos. A cidade investe bilhões de dólares na campanha Conectar os espíritos, construir o futuro, com a qual o país árabe tenta passar uma mensagem de paz e integração mundial, "que reflete a vontade da Exposição Universal de reunir os povos do mundo inteiro para partilhar e trocar experiências", conforme o material publicitário da candidatura.

A exposição universal será realizada em Milão, na Itália, em 2015, e Liège, na Bélgica, ou Astana, no Cazaquistão, em 2017. Em 2010, a Exposição de Shangai recebeu 73 milhões de visitantes, um recorde histórico do evento, inaugurado em 1851, em Londres. Na história das mostras, uma das mais famosas é a de Paris em 1889, que legou à cidade e ao mundo a Torre Eiffel. / A.N.