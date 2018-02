Obras de duplicação começam na M'Boi Mirim

A Prefeitura de São Paulo inicia hoje parte de um pacote de obras viárias reivindicadas há pelos menos 20 anos pela população da zona sul da capital. As melhorias incluem a duplicação da Estrada do M'Boi Mirim e a requalificação da Estrada da Baronesa. O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou, no sábado, que as intervenções vão começar pela região do Jardim Capela, onde a ponte sobre o rio Embu-Mirim vai ganhar novas faixas para dar fluxo ao tráfego pesado da região.

Um novo pontilhão, com extensão de 30 metros, também será erguido no local para facilitar os trajetos. Segundo Haddad, a esperada duplicação da Estrada do M'Boi Mirim ficará pronta no primeiro trimestre de 2014 e receberá investimentos de R$ 200 milhões. O trecho a sofrer intervenções tem 600 metros e fica entre a Rua Isadora de Oliveira e a Estrada da Baronesa, que receberá requalificação de pavimento e novas calçadas.

Com histórico diário de congestionamentos, a M'Boi Mirim representa hoje um dos maiores gargalos do trânsito de São Paulo. Percorrer sua extensão nos horários de pico é um verdadeiro teste de paciência, especialmente para quem depende do transporte público. A espera por uma vaga dentro dos lotações chega a duas horas.

Em visita ao canteiro de obras, no sábado, o prefeito não mencionou, porém, se pretende executar todo o plano de melhorias previsto para a região pela gestão passada, orçado em R$ 1,8 bilhão. O projeto prevê duplicações ou requalificações de mais cinco vias importantes da zona sul, como as Avenidas Guarapiranga, Carlos Caldeira Filho e Dona Belmira Marin. Há ainda um estudo que propõe o prolongamento da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos.