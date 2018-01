Obras de ciclovia na Consolação terão início neste mês

SÃO PAULO - No evento de inauguração da ciclovia sob o Minhocão neste domingo, 9, o secretário Municipal de Transportes, Jilmar Tatto, informou que vai iniciar as obras na Rua da Consolação neste mês. A via deve passar por recapeamento e ganhar nova sinalização.

Com uma faixa para bicicletas em cada sentido da rua, a ciclovia, que se conectará com a da Avenida Paulista, será instalada ao lado das calçadas, de acordo com Tatto. O primeiro trecho que deve ser construído ligará a Rua Caio Prado à Praça Dom José Gaspar, onde já há um equipamento instalado.

Segundo Tatto, 265 quilômetros já foram construídos na cidade. A meta é chegar aos 400 quilômetros. “Nossa preocupação é fazer as conexões que faltam e investir pesado na periferia, ligando estações de trem e terminais de ônibus.”