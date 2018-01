Obras da Sabesp na Estrada de Itapecerica continuam nesta quarta

SÃO PAULO - As obras para a troca de um registro de manobra de grande capacidade na Estrada de Itapecerica, no Jardim São Luís, devem continuar nesta quarta-feira, 13, segundo informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com a Sabesp, as obras não puderam ser concluídas nesta terça e devem continuar na madrugada de quarta e se estender pela manhã. Segundo a companhia, a previsão é de que os trabalhos se encerrem às 12 horas. Com isso, o trânsito na região deve ficar novamente prejudicado no sentido bairro-centro.

Início das obras. Nesta terça, uma obra em adutora de grande porte da Sabesp, na Estrada de Itapecerica, interrompeu o abastecimento de água em várias regiões da zona sul de São Paulo. Segundo a Sabesp, foi preciso cortar o fornecimento das 5h às 22h, o que afetou cerca de 1,2 milhão de pessoas. As obras também prejudicaram o trânsito no local.

A Sabesp informou que era preciso mudar a posição de um trecho da adutora para que a Prefeitura de São Paulo pudesse continuar a canalização do córrego Ponte Baixa. Esse trabalho deveria terminar até o início da tarde. No entanto, no decorrer da obra, a companhia disse que detectou a necessidade de trocar um registro de manobra de grande capacidade, que estava desgastado. O imprevisto atrasou ainda mais a operação.

Ao todo, 27 linhas de ônibus que passam pela Estrada de Itapecerica também foram prejudicadas. A lentidão provocada pelas obras na adutora fez com que alguns passageiros optassem por fazer o percurso a pé, em vez de usar o transporte coletivo.