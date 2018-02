Obras da Sabesp deixarão cerca de 3 milhões sem água em SP

SÃO PAULO - Obras da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deixarão cerca de três milhões de moradores de vários bairros da zona leste da cidade e da Região Metropolitana de São Paulo sem água na terça-feira, 9.

Serão afetados o abastecimento para cerca de 730 bairros da região leste da capital e todos os bairros das cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano, além de parte de Guarulhos, Mauá e Mogi das Cruzes, com reflexos, ainda, nas regiões de São Matheus e Sapopemba, onde poderão ocorrer intermitências no fornecimento de água.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Sabesp, serão necessárias 12 horas de parada do sistema produtor Alto Tietê, que é responsável por cerca de 15% da produção de água tratada da Região Metropolitana de São Paulo, para a execução de serviços na Estação de Tratamento de Água Taiaçupeba.

Os serviços fazem parte das obras de ampliação do sistema, que aumentará a oferta de água tratada para a Grande São Paulo, e permitirão acréscimo imediato de dois mil litros de água por segundo na capacidade de tratamento em Taiaçupeba (equivalente a encher quatro piscinas olímpicas a cada uma hora).

A Sabesp informa que para minimizar o efeito da intervenção, a empresa irá abastecer parte da região com outro sistema produtor, o Cantareira, que atenderá as regiões da Penha, Cangaíba, Jardim Popular e Ermelino Matarazzo, com a possibilidade também de interrupção de abastecimento.

Segundo a empresa, a recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual, logo após o término das atividades de manutenção. Os bairros localizados em pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta no decorrer da madrugada de quarta-feira, 10.

Durante o período de manutenção, a Sabesp pede a toda a população que economize água, utilizando racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195, que funciona ininterruptamente, durante 24 horas. A ligação é gratuita. Mais informações no site podem ser obtidas no site www.sabesp.com.br.