Obras da Sabesp deixam Vargem, em SP, sem água hoje

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) suspenderá o fornecimento de água para o todo o município de Vargem, no interior do Estado, entre 10 e 17 horas desta terça-feira, 2. A interrupção será necessária para a execução de obras de adequação no sistema de captação de água bruta. A retomada do abastecimento está prevista para ter início à noite. A Sabesp recomenda aos moradores que usem a água de forma racional no período, evitando desperdícios.