Obras da Jacu-Pêssego e do Rodoanel serão retomadas dia 15 As obras de construção das alças do Trecho Sul do Rodoanel em Mauá, região do ABC, estão paradas desde o fim de janeiro. Empresas paralisaram os trabalhos, porque o governo paulista suspendeu os pagamentos para revisão de contrato. Uma renegociação nesta semana resultou em readequação de preço e projeto. Os custos caíram de R$ 99,5 milhões para R$ 82 milhões, 17% menos. As obras, que já deveriam ter sido concluídas no ano passado, serão retomadas em 15 de março. Também ficou acertada a construção de 4,5 quilômetros de marginais do Complexo Jacu-Pêssego, na zona leste da capital.