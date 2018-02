Obras da CPTM vão alterar circulação de trens durante o feriado

SÃO PAULO - Obras de infraestrutura vão comprometer a circulação de todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Urbanos (CPTM) durante o feriado de Finados, comemorado nesta sexta-feira, 2. Algumas interdições e interrupções entram em vigor já na noite desta quinta, 1, e devem continuar até o domingo, 4. De acordo com a companhia, os trabalhos visam a modernização e melhoria dos percursos e das composições.

A CPTM afirma que a escolha pelo feriado aconteceu por conta da diminuição de pessoas que usam os trens nestes períodos. As obras serão intensificadas e devem permitir a instalação de 105 novos trens.

Confira as alterações que os trens da CPTM sofrerão durante o feriado:

Linha 7-Rubi (Luz - Francisco Morato - Jundiaí)

Na sexta-feira, 2, das 4h às 24h, o trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus ficará fechado, devido a obras de modernização.

Para transpor o ponto afetado, de acordo com a CPTM, os usuários deverão utilizar o trem da Linha 7, entre Luz e Palmeiras-Barra Funda, onde estará disponível a transferência para a Linha 8. Uma vez na Linha 8, o usuário deve seguir até a estação Domingos de Moraes.De lá partirão ônibus gratuitos até a estação Perus, na Linha 7.

Os coletivos farão paradas para embarque e desembarque somente na estação Pirituba, além das estações de transferência: Domingos de Moraes e Perus.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes - Itapevi)

Das 20h até a o fim da operação comercial de sexta, o sistema de energia de alimentação dos trens, entre as estações Domingos de Moraes e Imperatriz Leopoldina, passará por uma manutenção.

No domingo, das 20h até o fim da operação comercial, será realizada a substituição de equipamentos de via entre as estações Barueri e Engenheiro Cardoso. As intervenções causarão aumento no tempo de intervalo entre os trens.

Linha 9-Esmeralda (Osasco - Grajaú)

Nesta quinta, das 23h até o fim da operação comercial, equipamentos do sistema de energia de alimentação dos trens serão implantados entre as estações Vila Olímpia e Berrini. Os serviços prosseguem na sexta, das 14h30 às 24h, entre as estações Pinheiros e Berrini.

Linha 11-Coral Expresso Leste (Luz - Guaianazes)

Na sexta, os trens circularão apenas entre as estações Tatuapé e Guaianazes. O usuário que desejar chegar à região central, deve fazer a transferência gratuita para a Linha 3-Vermelha, do Metrô. Na ocasião, os trens da Linha 10-Turquesa (Brás - Rio Grande da Serra) circularão, excepcionalmente, até a Estação da Luz.

Linha 11-Coral (Guaianazes - Estudantes)

Na sexta, das 4h até às 15h, obras nos sistemas de via e de energia de alimentação dos trens serão realizadas na região da estação Jundiapeba.

No sábado, das 20h até o fim da operação comercial, os trens não circularão entre as estações Suzano e Jundiapeba. Para fazer a conexão entre as duas estações serão disponibilizados ônibus gratuitos.

Linha 12-Safira (Brás - Calmon Viana)

Na sexta-feira, das 4h às 24h, a circulação de trens ocorrerá somente entre as estações Calmon Viana e Itaim Paulista e entre Comendador Ermelino e Tatuapé.

A conexão entre Itaim Paulista e Comendador Ermelino será realizada por meio de ônibus gratuitos. Para chegar até a região do Brás, o usuário terá que se transferir para a Linha 3-Vermelha, do Metrô. Vale lembrar que os trens da Linha 11 também não circularão por conta das obras.

Sábado, a partir de 18h até o fim operação comercial do domingo, haverá implantação de equipamentos do sistema de energia de alimentação entre as estações São Miguel Paulista e Itaim Paulista.