Obras bloqueiam parte de 4 rodovias paulistas Obras de recuperação e melhorias em quatro rodovias sob responsabilidade da Ecopistas vão bloquear algumas estradas paulistas. As interdições parciais serão em dois trechos da Hélio Smidt, quatro da Ayrton Senna, dois da Rodovia Carvalho Pinto e dois da Rodovia dos Tamoios. As obras de melhoria de sinalização e recuperação do pavimento serão feitas de segunda a sábado, em vários horários.