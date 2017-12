Obras alteram operação das linhas 4 e 15 do Metrô neste domingo

As linhas 4-Amarela e 15-Prata do metrô vão operar em regime especial neste domingo, 17, por causa de obras de expansão.

Na linha Amarela (Butatã-Luz), operada pela concessionária ViaQuatro, as estações Luz e República vão ficar fechadas o dia todo em função das obras na estação Mackenzie. Quem embarcar nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino à República ou Luz deve desembarcar na Paulista e seguir viagem utilizando a Linha 2-Verde. O trecho entre Butatã e Paulista funcionará normalmente.

Todas as estações da linha 3-Vermelha e da linha 1-Azul estarão em operando em regime normal.

Alguns testes nos trens programados pelo metrô vão afetar o funcionamento da linha 15-Prata. Das 4h40 às 16h, as estações Vila Prudente e Oratótio permanecerão fechadas. Os usuários dessa linha serão atendidos de graça pelos ônibus do sistema do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) no trecho entre as duas estações.