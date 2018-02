Obra vai exigir fechamento da Linha 9 por 24h Após duas panes no mesmo dia por falhas nos sistemas que alimentam a energia dos trens, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) anunciou que vai fechar pelo menos um domingo as estações da Linha 9-Esmeralda. Segundo nota divulgada ontem, o fechamento será para "agilizar a execução do plano de investimento das obras de modernização em curso", sem relacionar o fato à sucessão de falhas na linha.