Obra no Trecho Sul dificultou processo O monitoramento feito pelo Instituto de Botânica na área do Trecho Sul do Rodoanel retirou 22 mil espécies vegetais da Mata Atlântica. A diferença lá foi que esse trabalho começou já com as obras em andamento, o que dificultou o processo. O replantio ocupou uma área equivalente à do Parque do Ibirapuera.