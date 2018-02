Obra no Morumbi está embargada Em agosto de 2008, a Cia. City anunciou que pretendia construir sete torres residenciais em uma área de 97,4 mil m² do Colégio Nossa Senhora do Morumbi, no bairro da zona sul de São Paulo, para comemorar o seu centenário, no ano que vem. O projeto, porém, continua no papel - e foi parar na Justiça.