Obra nas pistas de Cumbica vai afetar voos de madrugada

SÃO PAULO - As obras de ampliação das duas pistas e do pátio do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, vão restringir pousos e decolagens do terminal por três meses, no primeiro semestre de 2013. É possível que alguns voos sejam remanejados e alguns aviões tenham de voar mais leves, com menos passageiros ou carga.

A reforma vai começar em até nove meses, depois do período de chuvas em São Paulo e ainda na baixa temporada. Deve ser feita durante as madrugadas, da 0h às 6h - horário de menor movimento no aeroporto. A obra afetará pelo menos 75 voos, média de chegadas e partidas do período. Cumbica tem cerca de 52 movimentos (pousos e decolagens) por hora e até 63 operações em horários de pico.

As duas pistas do aeroporto serão alargadas de 45 para 60 metros e poderão receber o Airbus A380 (a maior aeronave comercial do mundo, que pode transportar entre 525 e 840 passageiros) e o Boeing 747-8 (até 467 passageiros).

Uma companhia que opera no Brasil e tem o A380 é a Emirates. A empresa já manifestou interesse em usar o superavião na rota Dubai-São Paulo.