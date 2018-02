Obra não tem previsão para ser feita No fim de 2011, a Prefeitura de São Paulo contratou o escritório de arquitetura Pedro Paulo de Melo Saraiva para fazer um projeto de reforma no Mercado Municipal, um dos principais pontos turísticos de São Paulo. A maior intervenção prevista era a troca do piso do mezanino, que está com placas estilhaçadas e pedaços de vidro soltos. Ele seria trocado por um de piso de madeira e vidro fosco. Mais de um ano se passou e ainda não existe prazo para o projeto ser executado.