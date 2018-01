Obra na Marginal causa desvio na hora do rush A Marginal do Tietê terá interdição de um trecho de 2,1 km, a partir de 600 metros antes da Ponte da Casa Verde, para continuação das obras de ampliação. O bloqueio será nas faixas da pista expressa, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Esse pedaço da pista sofreria a primeira alteração nesta madrugada. Hoje, o bloqueio começa bem no meio do horário de pico da noite: 20h. O desvio será feito pelas pistas central e local.