Obra na marginal bloqueia Ponte das Bandeiras a partir desta 6ª

O sentido bairro da Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo, vai interditado, a partir das 22 horas desta sexta-feira, 13, em razão de obras para a construção da pista central da Marginal do Tietê. A obra será executada em várias etapas. Das 22 horas até as 14 horas de amanhã haverá ocupação de duas faixas de rolamento da pista sentido bairro, deixando apenas duas liberadas ao tráfego.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as 14 horas de amanhã e as 5 horas de segunda-feira a ocupação da pista no sentido bairro será total. Nesse período, o tráfego de veículos será realizado pela pista sentido centro, em mão dupla de direção. Das 5 horas de segunda-feira até as 10 horas de terça-feira não haverá interdição nem bloqueio de faixas sobre a Ponte das Bandeiras. Na terça, quarta e quinta-feira a obra será realizada das 10 horas às 16 horas e das 22 horas às 5 horas, com ocupação de duas faixas.

As alças de acesso das pistas da Marginal do Tietê para a Ponte das Bandeiras ficarão bloqueadas ao tráfego e, como alternativa, os motoristas deverão utilizar os desvios. Usar a Marginal do Tietê (sentido Castelo Branco) para a Ponte das Bandeiras (sentido Centro). Entrar à direita na Rua Prof. Milton Rodrigues, à direita na Rua Olavo Fontoura, chegando à Praça Campo de Bagatelle, e à direita na Av. Santos Dumont, seguindo até o início da ponte.

Do outro lado da Marginal do Tietê (sentido Ayrton Senna) para a Ponte das Bandeiras (sentido Bairro), usar a pista local da Marginal e Ponte Cruzeiro do Sul. Para oferecer mais uma alternativa de transposição ao Rio Tietê, as alças de acesso à Ponte da Casa Verde serão liberadas ao tráfego nesse período.