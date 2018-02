Obra municipal deve desapropriar outros 300 imóveis Uma obra municipal, o prolongamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, na região do Morumbi, vai exigir a desapropriação de outros 300 imóveis e a abertura de passagens subterrâneas para superar obstáculos ao longo dos 3,6 km extras da via. Avaliado em R$ 324 milhões, o projeto ainda inclui a construção do Complexo Burle Marx, com duas novas pontes sobre o Rio Pinheiros. Segundo a Prefeitura, o conjunto de obras vai desafogar o trânsito na Marginal do Pinheiros na altura do bairro do Panamby, onde são frequentes os relatos de assaltos a motoristas presos em congestionamentos.