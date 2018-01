Obra interrompe circulação em trecho da Linha 4-Amarela do metrô

O trecho entre as estações Paulista e Faria Lima da Linha 4-Amarela do Metrô (Luz-Butantã) está interditado neste domingo, 20, das 4h40 até meia noite. O passageiro terá como opção serviço de ônibus gratuito para deslocamento no trecho interrompido, pelo sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

De acordo com a ViaQuatro, concessionária que opera a linha, os passageiros devem retirar senha nos balcões de informação instalados na área paga das estações Paulista e Faria Lima. A senha garante o acesso dos usuários só entre os dois pontos e vale apenas para este domingo.

A intervenção se deve à concretagem da plataforma da futura estação Oscar Freire, também da Linha 4- Amarela. A estação em obras faz parte da segunda fase da Linha 4-Amarela, assim como as estações Fradique Coutinho, Higienópolis-Mackenzie, pcom conclusão prevista para 2014, São Paulo-Morumbi, prevista para 2015, e a estação Vila Sônia, que será entregue em 2016.