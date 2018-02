Obra 'Guerra e Paz' leva 52 mil ao Memorial Os painéis Guerra e Paz, de Cândido Portinari, já foram vistos por mais de 52 mil visitantes no Memorial da América Latina, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ontem, a exposição completou um mês. Por cerca de 50 anos, os painéis gigantescos ficaram isolados na sede da ONU, em Nova York. As obras ficarão expostas até o dia 21 de abril e depois seguem para Oslo, na Noruega, e Tóquio, no Japão.