Obra é antiga e polêmica Anunciado oficialmente pelo governo em 2009, o monotrilho do Aeroporto de Congonhas ao Morumbi deveria ter a primeira fase pronta em dezembro do ano seguinte. Àquela época, já se falava na linha como uma opção de mobilidade para a Copa. Vizinhos do Morumbi passaram a protestar, alegando que a obra seria um novo Minhocão na cidade - e a polêmica continua até hoje. Já os moradores de Paraisópolis fazem manifestações a favor do trem.