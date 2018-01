Obra durante a madrugada Durante a noite de 27/5, mais uma vez tive problemas com o barulho na construção de duas torres de alto padrão na Rua Seridó, número 106, no Jardim Europa. A Construtora São José desrespeita os vizinhos, pois executa trabalhos durante a noite e aos domingos. Aos sábados, pontualmente às 7 horas, britadeiras e outras máquinas já estão produzindo um barulho infernal. No dia citado três máquinas de assentamento de cimento (parecem enceradeiras enormes) trabalhavam sem parar, ruidosamente. Quando questionei o funcionário responsável, ele me respondeu que só pararia seu eu chamasse a polícia, o que fiz prontamente. Aproximadamente às 5 horas as máquinas foram desligadas. Cansado de tentar argumentar civilizadamente com a construtora, o que posso fazer para voltar a ter um pouco de paz e descanso?