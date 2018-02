Obra do Trecho Leste está prevista para setembro O presidente do consórcio SPMar informou ontem que as obras do Trecho Leste do Rodoanel devem começar em setembro. A via terá 43,5 quilômetros, entre Mauá - onde se interliga com o Trecho Sul - até a Via Dutra. O grupo vencedor da licitação está atualmente trabalhando no projeto executivo do empreendimento, que vai definir com detalhes o traçado da via. "Em setembro já será possível começar a obra em uma parte do trecho", diz o diretor executivo do consórcio, Marcelo de Afonseca.