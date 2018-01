Obra do Rodoanel rompe adutora e deixa 280 mil sem água

Escavações para as obras do Rodoanel provocaram o rompimento de parte da rede de distribuição da Sabesp e causou a suspensão do fornecimento de água para cerca de 280 mil moradores dos municípios de Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, ao sul da capital, nesta quinta-feira, 12.

Segundo a agência, o rompimento ocorreu na Estrada do Poço Fundo, bairro da Lagoa, em Itapecerica da Serra. Equipes da Sabesp já estão no local mas não há previsão para o restabelecimento dos serviços.

Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento, fone 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita. A Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A - empresa responsável pela construção do Rodoanel, foi notificada pela Sabesp sobre o incidente.