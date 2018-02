Obra de monotrilho interdita Avenida Roberto Marinho

A interdição será em uma faixa de via, em um trecho de 400 metros, no sentido Marginal do Pinheiros, próximo do canteiro central da avenida. Ela vai servir para a retirada de árvores e de outras interferências, como postes de energia.

A linha ficou cerca de um ano paralisada, à espera de licença ambiental. A autorização para o início dos serviços foi dada há uma semana. A Linha 17-Ouro terá 17,7 quilômetros de extensão e a previsão do governo do Estado é de que seja usada por até 252 mil pessoas por dia. /B.R.