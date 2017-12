Obra de monotrilho do Morumbi vai durar 3,5 anos O Metrô não esperou o fim das audiências públicas sobre a Linha 17-Ouro e lançou ontem um edital para contratar as empresas que vão tocar o projeto. A previsão é de que a obra dure três anos e meio e custe cerca de R$ 3,1 bilhões. Ele terá 18 km e ligará o Morumbi ao Aeroporto de Congonhas. A polêmica está no fato de o monotrilho ficar em elevados. "Estão vendendo um novo transporte como se fosse o metrô", diz a diretora da Associação de Segurança e Cidadania do Morumbi, Márcia Vairoletti. O governo diz que os custos são menores do que o do metrô.