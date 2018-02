Obra de monotrilho começa em dezembro As obras do primeiro trecho da Linha 17-Ouro, monotrilho elevado que vai ligar o Aeroporto de Congonhas ao Morumbi, na zona sul da capital, começam em dezembro. O anúncio foi feito ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), após assinatura do contrato para início das obras. A previsão é de que o trecho de 7,7 km esteja pronto em maio de 2014. A linha completa terá 18 km e vai até o Jabaquara.