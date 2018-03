Obra de melhoria viária começa em Itaquera O governo do Estado começou ontem as obras do Complexo Viário do Polo Institucional de Itaquera, na zona leste da capital, previsto para terminar em março de 2014. O projeto prevê, entre outras melhorias, uma nova ligação entre as Avenidas Norte-Sul, Itaquera e Nova Radial, nova avenida de ligação entre as Avenidas Norte-Sul e a Miguel Inácio Cury e várias adequações viárias. Também consta a criação da maior passarela de São Paulo, com 185 metros de extensão, ligando as alas norte e sul de Itaquera.