Obra da Tamoios fica pronta em 16 de dezembro, diz Alckmin

A entrega dos 49 quilômetros de pista duplicada da Rodovia Tamoios, um dos principais acessos ao litoral paulista, está prevista para o dia 16 de dezembro. A informação de que as obras iniciadas em maio de 2012 vão acabar antes do período de férias foi reiterada pelo governador Geraldo Alckmin na manhã de ontem, durante o início da construção da eclusa da barragem da Penha, na zona leste da cidade. O término da duplicação deve aliviar os transtornos para motoristas que levaram até 12 horas nas estradas para chegar ao litoral norte no primeiro dia do feriado da Proclamação da República, na sexta-feira passada.

Segundo a empresa de Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), no feriado de hoje, Dia da Consciência Negra, as obras seguem normalmente na Tamoios. A rodovia terá interdição total em dois períodos, da 0h às 4h30 e das 13h às 15h30 entre os quilômetros 10 e 36. Além disso, a via está sujeita a interdições parciais em trechos do Planalto, onde poderá funcionar no sistema Pare/Siga.

O movimento nas estradas hoje deve ser menor que no último feriado. Entretanto, a concessionária CCR AutoBAn espera que 480 mil veículos passem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Ainda de acordo com a concessionária, o tráfego deve ser mais intenso no final da tarde, por causa de possíveis reflexos do feriado da República, uma vez que houve quem emendasse os dois feriados para voltar só hoje à capital. Na Rodovia dos Bandeirantes, seguem as obras de construção da quinta faixa, entre os km 16 e 47, com interdição em alguns trechos.

A Dersa, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, disseram que não há previsão de que a movimentação de veículos se altere em relação aos dias comuns. Por isso, não deve haver operação especial de descida e subida nas Rodovias Imigrantes, Anchieta, Tamoios e Oswaldo Cruz.

Lazer. Para quem fica na capital paulista, a temperatura máxima de 33ºC favorece programas ao ar livre pela manhã, uma vez que à tarde há possibilidade de chuva. Os parques e os mercados municipais, por exemplo, estarão abertos, e a ciclofaixa funcionará das 7h às 16h.

No Vale do Anhangabaú, em comemoração do Dia da Consciência Negra, haverá shows gratuitos de rap, soul, samba e funk. O palco montado pela Prefeitura vai receber, entre outros, os rappers Emicida e Dexter e o sambista Arlindo Cruz. Além de música, o evento também oferece uma feira que vai reunir gastronomia, artesanato e moda com produção de empreendedores negros. Serão 30 expositores e mais dez barracas com culinária afro-brasileira. A feira funcionará das 10h à 0h, e mais de 10 mil pessoas são esperadas pela Prefeitura. / COLABOROU GUILHERME SOBOTA, ESPECIAL PARA O ESTADO