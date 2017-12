Obra da Sabesp é suspeita de provocar desabamento de casa em Itaquaquecetuba

SÃO PAULO - Uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) é suspeita de ter provocado deslizamento de terra que fez uma casa desabar na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, na noite desta terça-feira, 10. Outras seis residências tiveram de ser interditadas pela Defesa Civil e cerca de 20 pessoas foram abrigadas em casas de parentes e amigos. Ninguém ficou ferido.

O deslizamento aconteceu por volta das 22h, na Rua Três, no bairro Morada Feliz, e ainda terá as causas apuradas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os moradores de casas vizinhas foram retirados por medida preventiva. Por causa do deslizamento, os imóveis interditados apresentam fissuras nas paredes e rachaduras no chão.

A corporação afirma, ainda, que foi informada do caso por volta da meia-noite. Horas antes, uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi feita na rua em frente ao imóvel que desabou. Equipes da Sabesp ainda estão no local e irão apurar se o deslizamento tem relação com a obra.

Em nota, a Sabesp informou que os serviços de reparo de um vazamento terminaram por volta das 21 horas da terça-feira e que vai concluir o fechamento da vala aberta para consertar a tubulação após avaliação da Defesa Civil. "Caso seja comprovada sua responsabilidade no desabamento de uma residência, a Sabesp entrará em contato com o morador para ressarcir os danos materiais", afirma.