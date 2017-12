Obra da Linha 6 do Metrô começa ainda em julho, diz Alckmin

SÃO PAULO - As obras de construção da Linha 6-Laranja finalmente têm data para começar: ainda neste mês. É o que afirmou nessa quinta-feira, 3, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), durante coletiva na entrega do trecho leste do Rodoanel, no penúltimo dia disponível ao tucano para participar de solenidades de inaugurações de obras públicas, em virtude da lei eleitoral. O ramal metroviário terá 15,3 km de extensão entre a Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista, e a Estação São Joaquim, na Linha 1-Azul, na região central.

De acordo com o tucano, a Prefeitura de São Paulo entregou ontem uma área para o governo do Estado que será usado como ponto de entrada das grandes escavadeiras que construirão a linha. “A Prefeitura nos disponibilizou um terreno na esquina da Marginal do Tietê, lá no Limão, com a Rua Santa Marina. Lá vão entrar os dois tatuzões, os dois shields.”

Alckmin afirmou que um tatuzão vai no sentido da Vila Brasilândia e outro vem para o centro. “Na realidade, a Linha 6 já começou, porque as desapropriações todas estão curso, já está montando canteiro de obras, o contrato assinado... É que até pôr a máquina na pista você tem uma série de obras”, disse.

O primeiro trecho da Linha 6, a primeira construída e operada por meio de uma parceria público-privada, tem promessa de abrir em 2018. O consórcio Move São Paulo, formado por Odebrecht, Queiroz Galvão, UTC Participações e Fundo Eco Realty. O ramal só estará completo dois anos depois e custará R$ 9,6 bilhões.