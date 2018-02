Obra da Linha 18 deve sofrer atraso O governo do Estado promete dar início às obras da Linha 18-Bronze, a primeira ligação metroviária à região do ABC, só em dezembro ou janeiro, informou ontem a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos. O prazo é seis meses maior do que o divulgado no Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do empreendimento, elaborado em maio passado. O documento previa que as intervenções para a execução do ramal de 14,3 km de extensão, em forma de monotrilho, começassem em junho.