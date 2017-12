Obra da Linha 17-Ouro do Metrô começa a receber vigas

SÃO PAULO - Uma cerimônia com direito a queima de fogos marcou a instalação da primeira viga de sustentação dos trilhos do monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô, que ligará os bairros de Jabaquara ao Morumbi, na zona sul da capital paulista, passando pelo Aeroporto de Congonhas, na manhã deste sábado, 24. A festa, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, teve participação do governador Geraldo Alckmin, que não fez um discurso oficial no evento.

A linha já sofreu atrasos no cronograma de obras por causa de demora na emissão de licenças ambientais de instalação e só deve ficar pronta em 2015, depois da Copa do Mundo. Originalmente, o ramal faria a ligação entre o aeroporto e a Linha 9-Esmeralda da CPTM antes da abertura dos jogos.

As duas primeiras vigas instaladas ontem foram construídas em Cajamar, na Grande São Paulo, onde uma fábrica foi instalada especialmente para a confecção das vigas. Ao todo, a linha terá mais de 1.000 vigas.

O cronograma é que, daqui em diante, duas vigas sejam instaladas todas as noites da semana para que a obra recupere o tempo perdido. Por isso, a Roberto Marinho terá interdições ao trânsito durante as madrugadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Linha 17-Ouro está orçada em quase R$ 5 bilhões . Quando estiver pronto, o ramal deverá transportar cerca de 500 mil passageiros por dia.