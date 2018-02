Obra altera fluxo de ônibus e carros no Corredor Campo Limpo e Rebouças

SÃO PAULO - Uma obra para trocar do piso do Corredor Campo Limpo e Rebouças, sentido Centro, deverá mudar o tráfego e o transporte na região durante 50 dias. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e SPTrans nesta quinta-feira, 7, que divulgou as rotas e linhas alternativas que deverão ser adotadas. Todo o corredor deverá ser requalificado até maio de 2012, e o investimento será de R$ 22,9 milhões, informa a SMT.

No corredor entre a Rua Cardeal Arcoverde e a Avenida Faria Lima, o piso será trocado por concreto. Segundo a SMT, o pavimento é de melhor qualidade, tem maior vida útil é de baixa manutenção. Os ônibus que trafegam pelo corredor deverão ter um aumento da velocidade.

Os trabalhos continuam na Avenida Professor Francisco Morato, onde o trecho entre as ruas Aparaó e Edmundo Scanapieco foi liberado ao tráfego no dia 29 de junho. As obras continuam no sentido centro a partir do trecho liberado, de acordo com o comunicado da Secretaria de Transportes.

Alterações. A faixa da esquerda da Avenida Eusébio Matoso, entre a Rua Cardeal Arcoverde e a Avenida Faria Lima, será interditada a partir deste sábado, às 10h. Os 22 linhas de ônibus de transitam no local passarão a ocupar a faixa da direita.

No sentido Centro, a parada Eldorado será desativada temporariamente. Os passageiros terão que se dirigir a um ponto provisório no lado direito da via. Via Viaduto Bernardo Goldfarb, outra parada, a Jorge de Lima, também terá um ponto provisório instalado à direita da via, em direção ao centro.

Os coletivos de 14 linhas que seguem sentido Pinheiros continuarão operando normalmente, acrescenta a SPTrans. Nos trechos interditados, os ônibus irão circular junto com os veículos.

Rotas alternativas. Os veículos com origem nas avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Eliseu de Almeida, Francisco Morato e da Rodovia Raposo Tavares devem seguir pelas pontes Cidade Jardim e Cidade Universitária, deixando de seguir pela Ponte Eusébio Matoso.

Para evitar o trecho em obras, os veículos que circulam na Avenida Rebouças, no sentido Bairro, e na Avenida Brigadeiro Faria Lima devem utilizar a Rua Cardeal Arcoverde para acessarem a Avenida Eusébio Matoso.

Mudança dos pontos de parada

- Linhas que utilizarão a Parada Vital Brasil:

6206/21 Jd. D'Abril - Pinheiros

6206/41 Jd. D'Abril - Hosp. das Clínicas

6245/10 Vila Sônia - Hosp. das Clínicas

6250/10 Jd. Jaqueline - Term. Bandeira

6250/21 Jd. Jaqueline - Pinheiros

701T/10 Jd. Paulo VI - Center Norte

714C/10 COHAB Educandário - Lgo. da Pólvora

7241/10 Jd. Colombo - Pça. Ramos de Azevedo

724A/10 Cidade Universitária - Aclimação

7458/10 Jd. Boa Vista - Estação da Luz

778J/41 COHAB Raposo Tavares - Metrô Barra Funda

809C/10 Term. Campo Limpo - Hospital das Clínicas

809P/10 Term. Campo Limpo - Pinheiros

857A/10 Term. Campo Limpo - Metrô Santa Cruz

- Linhas que utilizarão os pontos provisórios da faixa da direita nas paradas Vital Brasil e Eldorado:

577T/10 Jd. Mirian - Vila Gomes

6206/10 Jd. D'Abril - Term. Bandeira

702C/10 Jd. Bonfiglioli - Metrô Belém

702U/10 Butantã/USP - Term. Pq. D. Pedro II

715M/10 Jd. Maria Luiza - Lgo. da Pólvora

7411/10 Cid. Universitária - Praça da Sé

7454/10 COHAB Educandário - Term. Princesa Isabel

7458/21 Metrô Butantã - Estação da Luz

7545/10 Jd. João XXIII - Pça. Ramos de Azevedo

7545/21 CDHU Butantã - Pça. Ramos de Azevedo

7598/10 Pq. Continental - Anhangabaú

7598/41 Rio Pequeno - Anhangabaú

775P/10 Jd. Guarau - Metrô Ana Rosa

778R/10 COHAB Raposo Tavares - Term. Princ.Isabel

778R/21 COHAB Raposo Tavares - Term. Princ.Isabel

7903/10 Jd.João XXIII/Educ. - Pça.Ramos de Azevedo

857P/10 Term. Campo Limpo - Paraíso

857P/21 Campo Limpo - Paraíso

857R/10 Term. Campo Limpo - Aclimação

8700/10 Term. Campo Limpo - Pça.Ramos de Azevedo

8700/21 Largo do Taboão - Pça. Ramos de Azevedo

8700/51 Term. Campo Limpo - Estação da Luz