Obra altera a partir de hoje retorno na Vergueiro A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai bloquear em definitivo a partir de hoje a conversão à esquerda da Rua Vergueiro, na altura do cruzamento com as Ruas Eça de Queiroz e Nicolau de Sousa Queirós, na Vila Mariana, zona sul da cidade. A medida será adotada para a implantação da futura motofaixa no canteiro esquerdo da via.