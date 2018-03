'Objetos foram jogados e houve reação do choque'

A liderança em dado momento descumpriu esse acordo e fez uma proposta de que essa massa se deslocasse pela Consolação, tomasse a Avenida Brasil e propôs a ida até o Ibirapuera, onde pretendia encerrar o seu protesto. Esse reajuste obrigou que o comandante da fração local convocasse inicialmente um daqueles jovens e posteriormente o segundo para tentar realinhar a estratégia.

Em razão do descumprimento do acordo e da ausência de uma liderança mais enfática no grupo, houve o início de arremessos de objetos. A partir daí, houve a ação de choque inicialmente de um pelotão de Força Tática, que chegou inclusive a ser acuado (e desse pelotão decorre o maior número de policiais feridos).

A nossa estratégia de ocupação territorial e os deslocamentos das tropas geraram os diversos confrontos e as prisões eventualmente conduzidas. Nós tivemos 13 policiais feridos, do quais um permanece internado com fratura no osso da face.

Os problemas que acabaram acontecendo nas diversas áreas, dos 48 ônibus que tivemos depredados, decorreram dos confrontos de parte dessa turba que acabou se dissipando. Não houve da nossa parte impedimento no acesso a qualquer área."