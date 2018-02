Objetos bem-humorados a um clique de distância Uma outra forma de comprar objetos diferentes sem depender de ter uma loja legal perto de casa é pela internet. Mesmo as estrangeiras que vendem exclusivamente online já entregam no Brasil. É o caso da Etsy (www.etsy.com.br), que tem desde colares e chaveiros até itens de decoração para todos os cômodos da casa. Tudo com um design único, feito à mão - ao clicar no produto, é possível saber quem fez e de onde é o inventor.