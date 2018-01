Objeto atinge Justin Bieber no palco e ele decide terminar o show antes da hora

Fãs que foram ao show do cantor Justin Bieber na noite de sábado, 2, saíram com a decepção de não ouvir o hit Baby. Isto porque no fim da música Boyfriend, listada como penúltima do setlist, um objeto - possivelmente uma garrafa plástica - atingiu o artista no palco, fez com que ele derrubasse o microfone e interrompesse o show.

No Twitter, relatos de quem aparentemente estava próximo do palco dizem que o astro ficou com semblante "bravo".

O show. Após a abertura amadora da boy band brasileira P9 na Arena Anhembi, em São Paulo, ontem, era de se esperar que a performance de Justin Bieber, um entertainer relativamente calejado, contrastasse pela execução profissional. No entanto, não foi o caso. Quando a contagem regressiva de 10 minutos para a entrada de Bieber iluminou os telões e atiçou os gritos do público o atraso era de 1h20.

Desde a abertura dos portões, adolescentes histéricas sobrecarregadas pela proximidade do ídolo e pelo calor desabavam em desmaios, convulsões e até fraturas, contabilizando mais de mil atendimentos nos postos médicos. Independente do amor que as fãs guardam por Bieber, o show que se viu ontem foi o de um adolescente talentoso, porém desinteressado.

Numa versão simplificada do show, com menos efeitos especiais, Bieber começou com All Around the World. Em outras canções, dançou de corpo, mas não de espírito. O cantor desperdiçou a oportunidades de mostrar sua voz. Quando fez isso, o show teve os melhores momentos, como nas acústicas Be Alright e Fall.