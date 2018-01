OAB vai investigar se houve abuso da PM contra advogado detido

SÃO PAULO - A seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) vai investigar se houve abuso e quebra de prerrogativa profissional contra um advogado detido por policiais militares em uma reintegração de posse na Rua Aurora, região central da capital, na quarta-feira, 25.

Um vídeo na internet mostra o defensor Benedito Barbosa, do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, imobilizado por PMs que o arrastam na rua. Segundo integrantes da Frente de Luta por Moradia (FLM), ele foi agredido depois de tentar conversar com membros das 57 famílias que ocupavam o prédio.

O presidente da OAB-SP, Marcos da Costa, disse que vai apurar o caso, na Comissão de Direitos e Prerrogativas da entidade, ouvindo a versão do advogado e da PM. "Não está claro se eles estava no exercício profissional. Precisamos saber o que aconteceu antes e depois do vídeo".

Em nota, a Polícia Militar afirmou que "o advogado, mediante força física, tentou romper o bloqueio policial e foi contido". Segundo a assessoria de imprensa da corporação, foi elaborado um boletim de ocorrência por desobediência.