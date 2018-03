OAB-RJ critica OAB-SP por vetar obra da Bienal O pedido do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, Luiz Flávio Borges D"Urso, de retirar as obras do artista pernambucano Gil Vicente da 29.ª Bienal ainda cria polêmica no meio jurídico. Ontem, o presidente da OAB do Rio, Wadih Damous, declarou-se contra a posição da entidade paulista. "Não acho que a pessoa vá sair matando depois de ver o quadro", disse Damous.