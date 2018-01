OAB diz que redução de velocidade serve para conter rombos em arrecadação

SÃO PAULO - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acredita que a redução de velocidade nas Marginais do Tietê e do Pinheiros vai servir para a Prefeitura repor o caixa. A entidade vai encaminhar um laudo para a Justiça onde afirma que, a partir de março de 2015, quando o órgão diz haver queda na receita dos cofres municipais, a gestão Fernando Haddad (PT) resolveu aumentar o número de multas para conter um rombo e financiar a construção de ciclovias.

Junto com a ação da OAB também para derrubar a diminuição das velocidades nas Marginais há um investigação do Ministério Público Estadual (MPE). Os promotores querem saber se próximo dos locais dos acidentes há radares assim como se a Prefeitura levou em conta os inquéritos policiais sobre as mortes nas vias.