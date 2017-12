O voto envergonhado

Quem já escolheu presidenciável, mas não se sente seguro para defendê-lo nem depois do terceiro chope, estaria preferindo dissimular seu voto até em roda de amigos. Nas atuais circunstâncias do debate eleitoral, convenhamos, só o voto nulo é bem aceito por todos. Alguém na mesa do bar diz "eu te entendo" e, dessa forma, o eleitor que não ousa dizer o nome de seu candidato se livra da pergunta que não quer calar em toda discussão política neste segundo turno: "Como é que você tem coragem de votar em alguém assim?!"

A boa notícia é que faltam só 10 dias para o País mudar de assunto. Política não é, decerto, o forte do brasileiro.

Mata os velhos!

Christiane Torloni toma chá nesta quinta-feira com os imortais na Academia Brasileira de Letras. Convém pedir reforço de guardanapo para a hora de molhar o biscoito.

Ah, bom!

Luciano Huck teve bons motivos para pagar R$ 600 mil num Audi A8. Pra começar, os bancos do carro são aquecidos e vibram na frequência de cinco opções de massagem. Irresistível!

Companheira quem?

Teve gente que saiu frustrada do encontro de Dilma Rousseff com artistas e intelectuais no Rio. Chico Buarque não levou a tal namorada, que todo mundo diz ser um espetáculo à parte.

Façam suas apostas

Tem bolão novo de artistas circulando no Projac: "Quanto tempo vai durar o namoro da Xuxa com o cantor sertanejo Victor Chaves, da dupla Victor & Leo?"

O sonho não acabou

Foi uma delícia a noite na fila dos ingressos para o segundo show de Paul McCartney em São Paulo. Como se não bastasse o frio da madrugada, um senhor de meia-idade cantou Let it be até o dia amanhecer.

Preço de banana

Segmentos do Ministério Público receberam com indignação a notícia de que uma juíza do Pará foi flagrada negociando liberação de liminar em troca de apoio a uma vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça. "Tá barato pra caramba!" - reclamam em coro, como no bordão do comercial de TV.

A luta continua!

Jean-Claude Van Damme nega o enfarte que protagonizou na internet. A tal pontada no peito que deu origem ao boato foi, provavelmente, um chute mal ensaiado durante as filmagens de seu novo longa-metragem de pancadaria.