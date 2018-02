O vírus da democracia

A nova classe média brasileira está eufórica: já não precisa mais de visto para visitar Letônia, Malta, Chipre e Estônia!

Dúvida cruel

A condenação de José Dirceu é boa ou ruim para as pretensões do PT no segundo turno das eleições? Antes de responder, pense no seguinte: uma absolvição do ex-ministro seria melhor para o partido nas urnas? Há controvérsias!

A fila andou

A Interpol suspendeu os mandados de prisão contra guerrilheiros das Farc colombianas. Paulo Maluf continua na lista de procurados!

Queda livre

O paraquedista austríaco Felix Baumgartner adiou de ontem para hoje, no Novo México, Estados Unidos, sua tentativa de bater o recorde de Celso Russomanno em queda estratosférica. Vai saltar de uma altura estimada em 36 mil metros.

Poder misterioso

Se o candidato a prefeito apoiado pelos Sarney em São Luís (MA) terminou o primeiro turno em quarto lugar, por que diabos a família continua mandando em alguma coisa no Brasil?

Poluição Máxima

Tinha camelô ontem à tarde vendendo ar puro em spray na região da 25 de Março.

Basta de intermediários!

Só um debate entre Lula e FHC pode salvar o 2º turno das eleições em SP de uma chatice total. Se eles deixarem o tradicional confronto PT x PSDB por conta de Serra e Haddad, já viu, né? O eleitor vai acabar sentindo falta do Levy Fidelix!

Os comentaristas políticos internacionais - ô, raça! - estão à beira de um ataque de nervos com os inesperados sintomas de democracia na Venezuela! Onde já se viu Hugo Chávez moderado, falando em governar para todos, chamando o candidato derrotado para o diálogo, semeando a paz social, reconhecendo seus erros, prometendo ser "um presidente melhor"...?

"Aí tem!" - comenta-se nas entrelinhas dos jornais de todo o planeta! Bem ou mal, a oposição reconheceu a legitimidade do processo eleitoral, os chavistas comportaram-se bem nas comemorações de rua, a presidente Dilma telefonou para elogiar o "processo democrático exemplar" e, ao contrário de todos os prognósticos da imprensa mundial, Hugo Chávez parece estar bem de saúde para governar.

Se alguma coisa deu errado no tratamento em Cuba, teme-se tão-somente em Havana que o vírus oportunista da democracia possa ter se aproveitado da baixa imunidade do líder bolivariano para atacar seu discurso político.

O mais provável, entretanto, é que ele esteja só zombando de quem apostou na derrota do caudilhismo na Venezuela, daí a justa irritação dos comentaristas políticos internacionais!

Efeito colateral

Qual a relação do desenvolvimento de células-tronco com o penteado

do biólogo Britânico John Gurdon,

vencedor do Nobel de Medicina de 2012? Só se fala disso no meio científico internacional!