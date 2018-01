O vinil voltou às paradas e conquista um novo público

"O vinil tem a coisa do fetiche, do formato e da capa", diz Marcelo Calenda, de 30 anos, que virou um especialista no assunto. "E tem qualidade muito superior ao CD, quando a impressão é boa e a matriz é, de fato, analógica." Uma de suas diversões é garimpar bolachões de qualidade pela cidade e na internet. "A maioria é importada, mas isso não dá garantia de qualidade." Calenda avisa que, para aproveitar o som do vinil, é preciso ter um aparelho de som de qualidade. / V.F.

Beatles - Abbey Road

Entre os 160 títulos de rock, jazz e eletrônico da Banana Music

Nação Zumbi -

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fome de Tudo

Entre os 1.600 títulos de rock, jazz e MPB da Livraria Cultura

Pitty - Chiaroscuro

Entre os 300 títulos de rock, pop, jazz e MPB da Saraiva

Mega Store

Onde encontrar

BANANA MUSIC, SHOPPING IGUATEMI, AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232, JARDINS; TEL.: (11)3812-9447.

BIG PAPA RECORDS, GALERIA NOVA BARÃO, RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 37, 2º ANDAR, LOJA 30, CENTRO, TEL.: (11) 3237-0176.

LIVRARIA CULTURA, AV. PAULISTA, 2.023, JARDINS; TEL.: (11) 3170-4033.

SARAIVA MEGA STORE, MORUMBISHOPPING, AV. ROQUE PETRONI JR, 1.089, MORUMBI; TEL.: (11) 5181-7574. E NOS SITES:

WWW.AMAZON.CO.UK;

WWW.CDUNIVERSE.COM