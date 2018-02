O último magnata

Mal comparando, o nosso Eike Batista encaixa-se em todos os requisitos do título - outros dicionários falam de "pessoa importante da indústria, das finanças" -, mas não é toda hora que a gente lê no noticiário "o magnata Eike Batista disse ontem que..." Sua grandeza empresarial é mensurada pelo tratamento de "bilionário", coisa que Murdoch também é, mas raramente assim a mídia a ele se refere.

Ensina a "enciclopédia livre" Wikipédia que o termo "tem por vezes uma certa conotação negativa, podendo indiciar uma riqueza ganha de forma pouco honesta". Se já era assim antes de Murdoch, agora então é que ninguém vai querer mesmo ser magnata, né não?

Páreo duro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O craque uruguaio Forlán (foto) disputa com a paraguaia Larissa Riquelme o título de "A coisa mais fofa da Copa América". No mais, não está acontecendo nada de muito interessante na competição.

Triângulo amoroso

"O ALCKMIN TAMBÉM

TEM SIDO UM FOFO!"

Andres Sanchez, presidente do Corinthians, aproveitando-se de um momento em que Kassab não estava perto para ouvir.

Primeiro amor

Gilberto Kassab disse ontem que põe a mão no fogo pela família de seu secretário de Transportes, Marcelo Cardinale Branco. O prefeito é íntimo do clã! Parece até que, quando jovem, tinha uma quedinha por uma das primas de seu colaborador, a estonteante Claudia Cardinale.

No lucro

Ainda que dê tudo errado na Copa do Mundo, o Brasil terá motivos de sobra para festejar quando chegar a hora: José Sarney promete pendurar as chuteiras nas eleições de 2014.

Longa caminhada

O site www.foraricardoteixeira.com.br é só o primeiro passo do movimento pela renovação do comando da CBF. Vem aí a "Marcha Fora Ricardo Teixeira"!

Pé-frio

Hugo Chávez reclamou do juiz para disfarçar. Não quis ser indelicado com o anfitrião em Cuba, mas não consegue deixar de pensar em Fidel Castro toda vez que procura explicação para a eliminação da Venezuela nas semifinais da Copa América. Não deveria ter assistido ao jogo contra o Paraguai ao lado do Comandante.

Mal comparando

Estreando penteado novo no Campeonato Brasileiro, o botafoguense Fábio Ferreira fez muita gente sentir saudades da discrição do corte moicano de Neymar.